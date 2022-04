Mercato Juve, Vlahovic non basta: altro botto in vista, ecco chi può arrivare

12 partite, 6 gol e 1 assist: i numeri di Dusan Vlahovic in bianconero parlano per lui. Il bomber serbo è stato un acquisto più che azzeccato, punta di diamante per l'attacco bianconero del presente e del futuro. Attorno a lui andrà ricostruito l'attacco della Juve che verrà. Perché se il classe 2000 si prepara a diventare un punto fisso, non si può dire altrettanto del resto del reparto offensivo.

Dybala lascerà Torino al termine della stagione, mentre Kean e Morata sono in bilico. L'attaccante italiano non ha convinto a pieno la dirigenza e potrebbe non essere riconfermato. La situazione di Morata, invece, è molto più complessa: lo spagnolo vorrebbe rimanere in Italia, ma l'Arsenal è pronto ad offrire 30 milioni all'Atletico Madrid per il suo cartellino, cifra inarrivabile per la Juventus. Il riscatto del classe 1992 sembra molto difficile.