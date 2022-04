Juve, il rinnovo di Perin è ad un passo. Gli altri invece…

La dirigenza della Juve è al lavoro sul fronte rinnovi: Perin è vicino ad una firma fino ale 2025 mentre gli altri sono ancora in bilico

La Serie A è ormai agli sgoccioli e mentre Massimiliano Allegri è al lavoro per concludere la stagione nel migliore dei modi , la dirigenza bianconera sta già pensando alle prossime mosse. Arrivabene e compagni si stanno muovendo in due direzioni parallele: trattare per i rinnovi di contratto e sondare il terreno in vista del prossimo mercato. La Juventus, infatti, ha una rosa di altissimo livello ma che necessita alcuni piccoli potenziamenti. Servirà innanzitutto un attaccante che vada a sostituire Paulo Dybala , ma anche un centrocampista di qualità e un terzino sinistro. Si prospetta un'estate ricca di emozioni.

Molto più complesse le situazioni degli altri tre giocatori. Cuadrado e De Sciglio potrebbero rimanere, ma il club sta ancora facendo alcune valutazioni. L'età avanza e la Juve non può permettersi rinnovi troppo onerosi. Bernardeschi potrebbe invece lasciare Torino. L'attaccante italiano in bianconero non ha convinto e per questo vorrebbe cambiare aria. Sulle sue tracce c'è l'Inter che starebbe pensando a lui come rinforzo low cost per l'attacco. In ogni caso la dirigenza non ha ancora avviato i contatti con l'entourage di questi tre giocatori e sta prendendo tempo in attesa di capire come si evolverà la situazione in campionato e sul mercato. Vincendo la Coppa Italia, ad esempio, la Juve avrebbe a disposizione budget extra. Staremo a vedere.