Le probabili formazioni di Juve-Bologna: dubbi in difesa per Allegri

La Juve si prepara ad affrontare il Bologna e Allegri dovrà fare i conti con diversi problemi di formazione: dubbi in difesa

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Juve si prepara a tornare in campo, questa volta contro il Bologna . I rossoblu sono reduci da due vittorie consecutive e sembrano in un ottimo stato di forma, ma nonostante questo i bianconeri restano i favoriti. La squadra di Allegri , infatti, tolta la sconfitta contro l'Inter nel Derby d'Italia, è reduce da 17 risultati utili in 18 partite e si candida quindi a portare a casa i tre punti. Ci riusciranno? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-2-3-1, con Szczesny tra i pali. Linea di difesa a quattro composta da Danilo, de Ligt, Bonucci e De Sciglio, ma occhio a Chiellini che scalpita per una maglia da titolare ai danni di Bonucci. Sulla sinistra De Sciglio è in vantaggio su Alex Sandro e Pellegrini ma il ballottaggio è ancora apertissimo. A centrocampo scelte obbligate per Allegri che dovrà schierare per forza Zakaria e Rabiot. Locatelli, Arthut e McKennie sono infatti infortunati e non saranno della partita. Sulla trequarti spazio a Cuadrado, Dybala e Morata a supporto di Vlahovic unica punta. In panchina Kean e Bernardeschi sono pronti a subentrare a partita in corso.