Buffon: “Dortmund? Ho vinto qui con la Juve in Champions…”

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Stadio di Dortmund? Ci ho giocato con il Parma in Champions League e parai due rigori, e ci ho giocato e vinto anche con la Juventus. Uno stadio complicato, dove la presenza del pubblico si fa sentire e la tensione è superiore alla media. Ma sono dei brividi e delle emozioni che vale la pena vivere. Man mano che l’evento così importante si avvicina sale l’adrenalina, e quindi immagino sia una reazione del mio corpo rispetto ai 30 anni che ho vissuto a questi livelli. Il mio ruolo? Cerco di dare il mio contributo alla causa: a seconda di cosa percepisco un giocatore possa vivere, cerco di dargli qualcosa in più per fargli superare un momento di difficoltà o gestire un momento di particolare entusiasmo”.