Minotti: “Bologna-Juve quasi decisiva, un pareggio farebbe perdere entrambe”

Intervistato da Repubblica l'ex difensore Lorenzo Minotti ha parlato della lotta Champions in Serie A: Bologna-Juve quasi decisiva

Intervistato da Repubblica l’ex difensore Lorenzo Minotti ha parlato della lotta Champions in Serie A: “Bologna e Roma stanno meglio di tutte, vanno a ritmi impressionanti e sono al top del potenziale. Chi arriva peggio allo scatto finale è la Lazio: è in calo e in difficoltà fisica, oltre ad avere la rosa meno profonda delle altre. La Fiorentina ha la Conference che porta via tante energie, il punto di vantaggio della Juventus con questo tipo di classifica pesa molto”. Sul match in programma tra Bologna e Juve ha poi aggiunto: “Decisiva? Sì o quasi. Chi vince sarà favorita per la Champions, un pareggio farebbe invece perdere terreno a entrambe. In quel caso sarà in vantaggio chi dovesse spuntarla tra Roma e Fiorentina”.

Juve, le parole di Minotti sulla Coppa Italia

Parlando del Bologna, Minotti ha poi concluso parlando della finale di Coppa Italia: "Il Bologna ci arriverà avendo chiare le sue prospettive in campionato. Difficile fare un pronostico, il Bologna ha fatto una gran stagione e il Milan no, ma i rossoneri non hanno sbagliato mai le partite secche e con il cambio di modulo si allungano di meno".