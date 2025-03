Bucciantini: “Juve? Ultime partite decisive”

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'immediato addio di Thiago Motta.

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Le ultime due partite avevano in sé qualcosa di definitivo, nell’atteggiamento. Erano i titoli di coda. È il finale che nessuno si aspettava e che pochi volevano, di sicuro non l’allenatore. Però raccontavano il finale, con l’assenza anche di orgoglio storico per quello che stava succedendo in campo. Aspettare il Genoa avrebbe avuto senso se fosse stata un’attesa vera, ma si parlava di incastri finanziari. Probabilmente in questi giorni si è cercato di annusare l’aria dello spogliatoio e forse si è verificato quanto il messaggio di Motta fosse inefficace. Quanto, al di là della volontà sincera, i concetti arrivassero alla squadra. È una decisione che arriva in fondo a un percorso”.

Su Motta

"È difficile. Sicuramente è arrivata subito un'idea nuova, era stata questa la scelta: cambiare la proposta di calcio. Ogni tanto la Juventus prova ad affiancare questo discorso ai risultati: non le riesce sempre bene di uscire da quel bene rifugio, da quella casa che sono i risultati. Il problema è che non si sono visti miglioramenti continui. La cosa più difficile da spiegare per Motta è lo scarso rendimento della campagna acquisti: anche tralasciando Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez arrivavano dalla Serie A con ruoli definiti e si sono persi. Li ricorderemo con ruoli opposti rispetto a dove erano abituati a giocare. A fine marzo non conosciamo ancora una Juventus ideale: sappiamo solo il valore economico degli acquisti, e non quello reale".