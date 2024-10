Bucciantini: “Inter-Juve? Una squadra esce bene e l’altra male”

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro l'Inter.

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita tra la Vecchia Signora e l’Inter, match terminato 4-4 nella giornata di ieri. Ecco le sue parole a Sky dopo lo spettacolare incontro: “L’andamento ha lasciato umori diversi ma noi festeggiamo lo spettacolo. Una squadra esce bene e una squadra esce male ma entrambi hanno fatto vedere cosa possono fare al massimo. La Juventus del primo tempo per me è la migliore della stagione, quella che va sotto 1-0 e rimonta 2-1. Poi è arrivata una mezzora di Inter ma queste due squadre hanno molto di bello su cui deve lavorare e la Juventus deve rispettare le promesse”.

Sui calciatori della Juventus

“Yildiz e Conceicao? Anche Cambiaso, entra in tutto il gioco. Questo muoversi a sentimento ma anche allenamento dei giocatori della Juventus rispetto alla loro partenza originale mi è piaciuto male. Senza tanti giocatori chiave le cose scontate non vengono ma la Juventus sta facendo vedere tanti giocatori che magari non avevamo considerato e questo vuol dire che stanno lavorando molto. Poi se la partita finisce con la doppietta del numero 10 che ha 19, vuoi una promessa più forte di questa? Ma le promesse vanno mantenute…”.