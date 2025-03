Bucciantini: “Alla Juventus manca la capacità di reagire”

Bucciantini ha parlato della Juve a seguito dell'ultima sconfitta in Serie A: per il giornalista, i bianconeri paleserebbero molti problemi

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della Juventus a seguito dell’ultimo KO in Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Le conseguenze della sfida contro l’Atalanta si sono viste fino alla gara di ieri. Si manifestano nemmeno nell’incapacità di reagire, nel non saper guardare in faccia alla storia che rappresenti, non si tratta nemmeno di risultato che si sa che per la società arrivare quarti è fondamentale, ma poi c’è un altro obiettivo e il danno irreparabile di questo mese parte dal PSV, passa per l’Empoli, va all’Atalanta e continua fino a Firenze, ed è stare dentro questa storia”.

Bucciantini: “Ci sono colpe evidenti di Thiago Motta”

Il giornalista ha proseguito: "La cosa grave è fare i conti con la verità cioè mettere in discussione un allenatore con il quale avevi previsto di fare molta strada e in questo momento fai fatica a guardare anche l'ultimo tornante. La cosa che mi fa disperare è che non ci sono ruoli ben definiti. Il numero 10 della Juventus non può far tutto, bisogna fare delle scelte definitive e devono andare incontro alle scelte che rappresenti e qui le colpe dell'allenatore sono evidenti".