Bucchioni: “Il Milan non dovrebbe cedere Tomori alla Juventus”

Enzo Bucchioni ha parlato del difensore del Milan, Fikayo Tomori: l'eventuale cessione del difensore alla Juve non sarebbe una buona mossa

Intervistato per Milannews.it, Enzo Bucchioni ha parlato dell’eventuale cessione di Fikayo Tomori dal Milan alla Juventus. Ecco le sue parole: “Kalulu è un esempio che ti dovrebbe indurre a non darlo proprio alla Juventus, dato che è il tuo competitor e hai ancora la possibilità di riagganciarla. Poi, se la Juve non prende Tomori prenderà qualcun altro, si rinforzerà da sola. Il punto è un altro: perché cedere Tomori? Quale plusvalenza ci fai? Davvero sarà tale che varrà la pena sacrificarlo? Io non credo che arriverà una somma di denaro tale da giustificare la cessione. A meno che con il suo addio prendi uno-due giocatori più forti. Li trovi? Altra considerazione: Tomori con Conceiçao sta giocando, è un giocatore sul quale il tecnico fa affidamento. Pertanto, se non hai la certezza di prenderne uno migliore io me lo terrei”.

Bucchioni: “Con la Juve è tornata la squadra di Fonseca”

Inoltre, sulla sconfitta in Serie A contro la Juventus, il giornalista ha detto: “È tornata la squadra di Fonseca, non dal punto di vista calcistico ma caratteriale, dell’approccio. È una squadra malata, manca di fondamenta imprescindibili che sono il carattere, la grinta. È una squadra che alla prima curva va fuori”.