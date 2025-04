Brych: "Chiellini parlava tanto in campo. Ibra invece..."

Felix Brych, arbitro internazionale, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del comportamento di Chiellini.

Felix Brych, arbitro internazionale, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di Chiellini. Ecco le sue parole a Spiegel: “Quando andavo d’accordo con Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos o Giorgio Chiellini, il resto della squadra si comportava allo stesso modo. Ibrahimovic proviene da una periferia difficile di Malmö ed è abituato al linguaggio della strada. Non puoi mettergli troppa pressione, non puoi avvicinarti troppo a lui, a lui questo non piace. Lui vuole usare il campo da calcio come palcoscenico, quindi tu come arbitro devi fare un piccolo passo indietro. Si tratta di esercitare il controllo un poi’ più da lontano. Anche il contatto visivo è importante per evitare che i giocatori commettano errori fin dall’inizio”.

Su Chiellini

"Una volta mi disse. "Felix, oggi vorrei parlare ancora molto", e così fece. Ad esempio, quando tirava la maglia dell'avversario e chiedeva: "Felix, posso tirarla così?" Ho dovuto rispondere: "Giorgio, no, non va bene". Ne aveva bisogno, quindi dovevo comunicare con lui più che con gli altri. Ma ho sempre dovuto stabilire dei limiti. Mi piaceva questo gioco di equilibri".