Bruscolotti: “Scudetto? L’Inter è avanti, ma la Juventus…”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Davanti c’è l’Inter, che rimane la squadra da battere, poi dietro c’è una lotta a tre tra Juventus, Milan e Napoli. Sono queste che si contenderanno il titolo. E’ un periodo di lavoro e scelte per il Napoli, ma c’è tanta fiducia perché Conte fa ben sperare. Senza illudersi, però è tornato tanto orgoglio e spirito dei giocatori. Osimhen sembra si in partenza, si comincia insomma a definire la squadra del futuro. Lukaku al Napoli? Conte ha molta fiducia, come lui credo abbia piacere di tornare a lavorare con Conte. Quando c’è la stima reciproca, tutto è più semplice”.