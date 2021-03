Capello: “Se Sarri fosse rimasto alla Juve avrebbe fatto scelte mirate”

L'ex allenatore ha parlato della Juventus e del momento dei suoi giocatori

La Juventus si è rialzata subito in campionato dopo l'eliminazione subita per mano del Porto dalla Champions League. I lusitani sono passati ai quarti di finale a seguito del doppio risultato maturato tra le partite di andata e ritorno: il 2-1 al Do Dragao, sommato al 3-2 per i bianconeri nella gara di ritorno, ha permesso agli uomini di Sergio Conceicao di passare il turno per il maggior numero di gol in trasferta, che hanno condannato Andrea Pirlo e i suoi giocatori all'eliminazione.