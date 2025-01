Bruno: “Derby? La Juve è in grossa difficoltà, non ha più i campioni”

Intervistato da Repubblica Torino Paquale Bruno ha parlato del derby della Mole in programma tra Juve e Torino

Intervistato da Repubblica Torino Paquale Bruno ha parlato del derby della Mole: “I tifosi che hanno vissuto i derby veri, quelli che per decenni hanno spaccato in due la città sanno che era un altro calcio. La Juve è in grossa difficoltà, non ha più i campioni di un tempo e quindi si prospetta un derby fra disperati. Visto che la Juve ha mille problemi, il Torino ha un’occasione d’oro per vincere; e sarebbe anche ora visti i risultati dell’ultimo ventennio. Da quanto sto vedendo direi che si prospetta un’annata no per la Juve. Onestamente, con questi giocatori, sarebbe già un miracolo qualificarsi per la prossima Champions League“.

Juve, le parole di Bruno in vista del derby contro il Torino

Sul momento di forma della Juve: “La Juve arriva male alla stracittadina, soprattutto pensando ai soldi spesi e analizzando il rendimento di alcuni presunti campioni. Al di là degli aspetti tecnici, vedo giocatori non in forma: Koopmeiners, ad esempio, non lo riconosco più. Vlahovic e’ quello che è: un buon giocatore, non certo un centravanti da grande squadra. Sono altri i bomber da Juve, quelli che da soli possono risolvere i problemi dell’allenatore”.