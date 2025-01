Bruges, Mechele: “Non abbiamo regalato nulla alla Juventus”

Brandon Mechele, calciatore del Bruges, ha commentato la prestazione della sua squadra in Champions League contro gli avversari della Juve

Tramite i canali ufficiali del club, Brandon Mechele ha commentato nel post partita il pareggio casalingo contro la Juventus in Champions League. Ecco cosa ha detto: “Penso che abbiamo giocato come nelle partite precedenti. Bloccando e cercando di far loro male quando recuperavamo il possesso, anche se non è andata bene come nelle ultime partite. Non abbiamo praticamente regalato nulla, ma forse non abbiamo nemmeno creato abbastanza. Nel secondo tempo si sono aperti degli spazi e questo ci ha aiutato a sfondare un paio di volte rispetto al primo tempo. Siamo riusciti a mantenere un maggior possesso palla”.

Mechele: “Buone sensazioni sul passaggio del turno”

Il calciatore ha proseguito: “Un pareggio contro la grande Juventus non è male, ovviamente. Anche loro hanno schierato qualche nome importante nell’ultimo quarto d’ora, ma noi dovevamo solo mantenere la disciplina che abbiamo avuto fino a quel momento, cercando di non regalare nulla, e ci siamo riusciti in modo ordinato. Spero solo che questi undici punti siano sufficienti per passare il turno, dovremo aspettare il risultato di domani per averne la certezza. Ho buone sensazioni, ma per ora restiamo calmi”. Leggi anche le parole di Weah nel post Bruges-Juventus <<<