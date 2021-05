Brio: “Bernardeschi? C’erano tante aspettative alla Juve..”

L'ex giocatore ha parlato

L'ex calciatore e difensore della Juventus Sergio Brio, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, commentando le prestazioni e l'annata di Federico Bernardeschi, che negli scorsi giorni, dopo la partita della Nazionale contro San Marino, era stato polemico nei confronti della Juventus e del suo utilizzo durante l'annata appena passata : "Me lo chiedo anche io come sia possibile che Bernardeschi sia una certezza di Mancini mentre alla Juventus fatica. Intanto dovrebbe essere impiegato nel modo giusto: esterno in un tridente offensivo oppure esterno in un centrocampo a 4. Di sicuro, non in un centrocampo a 5 altrimenti non copre… Eppoi dovrebbe, se si vuole puntare su di lui, giocare con continuità: ha un fisico prestante e per rendere al meglio ha bisogno di disputare un po’ di partite consecutivamente. Detto questo, però, è chiaro che spetta a lui fornire un certo tipo di risposte che fino ad ora non ha dato. C’erano tante aspettative che sono state deluse, anche quest’anno in una stagione che è andata come è andata e nella quale Pirlo avrebbe dovuto fare di più".