Sconcerti: “Sta crescendo il tasso di qualità degli allenatori”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni

Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercto.com, dove ha parlato del valzer degli allenatori che sta avvenendo in questi ultimi giorni. Si è poi soffermato anche sul ritorno di Allegri e sulla stagione appena conclusa da Pirlo in bianconero.

"Allegri è tornato, sta tornando Spalletti, Mancini ha rinnovato con l'Italia ed è tornato perfino Mourinho. Vedremo cosa faranno Sarri, Mazzarri e lo stesso Conte a cui si aggiunge Pirlo che ha comunque chiuso alla Juve con dignità. Sta indubbiamente crescendo il tasso di qualità dei tecnici ed è importante perché siamo in una fase mai vista del nostro calcio. Sette ottime squadre di cui una sola pronta a vincere, l'Inter, che ora deve essere ripensata. Questo porta ad una gerarchia orizzontale dove tutte partono più o meno sullo stesso piano e senza una favorita programmabile. In questo momento saranno decisivi i dettagli anche una singola trattativa personale. E in questo clima si prova a dare maggior risalto all'allenatore. Ad Allegri è stato affidato un ruolo di completa gestione tecnica, a Mourinho idem alla Roma e lo stesso vale per Gattuso alla Fiorentina. Un po' meno per Inzaghi all'Inter, che dopo 22 anni nella stessa società dovrà avere un periodo di adattamento. Auguri a tutti".