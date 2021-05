Calciomercato Juventus, confermato: in arrivo una pesantissima decisione

Massimiliano Allegri e i vertici societari sono già al lavoro per la costruzione della nuova Juventus in vista del prossimo anno. Tutto passerà dal calciomercato e da alcune scelte cruciali che determineranno le strategie bianconere durante l'estate. E il tempo delle decisioni definitive, oramai, non è più così lontano. Anzi. La Juve, in sinergia con il suo allenatore, sta delineando con precisione la strada da percorrere, tanto che una (pesantissima) decisione sarebbe già stata presa: ecco di cosa si tratta <<<