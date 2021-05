Bernardeschi polemico: “In Azzurro mi fanno rischiare, alla Juventus no

Le parole del calciatore a segno ieri sera

redazionejuvenews

La Nazionale Italiana ha vinto ieri sera contro San Marino per 7-0, e grande protagonista della partita è stato Federico Bernardeschi: il calciatore della Juventus ha segnato il gol che ha sbloccato la partita, fornendo anche due assist per le reti dei compagni. Al termine della gara, il giocatore bianconero ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sua prestazione: "In nazionale gioco nel mio ruolo naturale e mi diverto. In azzurro mi fanno rischiare la giocata. Con la Juventus no. Ringrazio il mister per la fiducia. Mi ha sempre fatto giocare dove mi esprimo meglio. Con la nazionale mi diverto e i risultati si vedono".

Parole forti contro la gestione che ha avuto alla Juventus negli ultimi anni, con il numero 33 che ha rincarato la dose: "Mi sono riuscite tutte le giocate? Certo, con l'Italia me le fanno rischiare. La qualità è altissima e quando ci sono giocatori così forte diventa facile per tutti. Anche per il mister. Noi, con le nostre prestazioni stiamo cercando di metterlo in difficolt. A prescindere da chi ci sarà, Mancini è stato bravissimo a creare un gruppo sano, fatto di ottimi giocatori".

Chiusura inevitabile sul ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus: "Sono molto contento per il mister. E' un grande, sia nello gestire il gruppo che nel portare a casa i risultati".

Di Bernardeschi e della sua prestazione ha parlato il ct della Nazionale Roberto Mancini intervistato dai microfoni di Rai Sport: "Bernardeschi con noi ha sempre fatto bene ed è uno dei ragazzi che ci ha aiutato a qualificarci. Non abbiamo nulla da dire sulle sue prestazioni ed è una certezza per l'Europeo. Kean deve aver preso una botta e per questo è uscito dopo il primo tempo ma ha dei margini di miglioramento enormi e anche lui è un giocatore importante.