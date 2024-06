Juve, le prestazioni di Danilo e Bremer contro il Paraguay

Vittoria netta per il Brasile contro il Paraguay: le prestazioni dei difensori della Juve Danilo e Bremer in nazionale

Non solo Euro2024: i giocatori della Juve sono scesi in campo anche in Copa America. Ecco il comunicato del club bianconero: “Nella notte appena trascorsa, di nuovo in campo in Copa America il Brasile di Danilo e Bremer – impegnati nella fase a gironi della competizione continentale”.