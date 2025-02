Brambilla: "La squadra si è ricompattata bene. Sul rigore..."

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “È stata una partita molto equilibrata, tra due squadre che se la sono giocata alla pari: per noi è un punto importante fatto su un campo difficile, sapevamo che avremmo affrontato un avversario complicato. Nella gara ci sono stati episodi che potevano girare a nostro favore, rigore compreso, ma alla fine è un pareggio giusto. Da quando sono arrivato alla Juventus Next Gen i ragazzi sono stati bravi a ricompattarsi, a liberare la testa dai pensieri negativi: sono calciatori di qualità e lo stanno dimostrando”.

Sulla gara

"L'obiettivo è avere continuità nei risultati e proseguire nel nostro percorso di crescita: a fine campionato poi vedremo dove saremo riusciti ad arrivare. Un rigore sbagliato pesa in una gara: so bene che se fossimo passati in vantaggio a inizio ripresa la sfida poteva prendere un'altra direzione, ma nel complesso c'è stato grande equilibrio tra le due squadre. Vogliamo continuare a giocarcela alla pari contro tutti e sono felice che stiamo riuscendo a farlo anche contro chi è messo meglio di noi in classifica: i ragazzi sono migliorati, hanno capito come affrontare un campionato come questo. Pietrelli è un giocatore che abbiamo voluto: ha delle qualità importanti e siamo felici d'averlo con noi in squadra".