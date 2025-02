Weah: “Vittoria importante oggi. Posso giocare ovunque”

Timothy Weah, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria con l'Empoli.

Timothy Weah, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando dopo la vittoria contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “Per noi questa vittoria è importante. Difficile prendere il gol dopo 4′ minuti, ma abbiamo reagito bene. Dobbiamo continuare così. Siamo soddisfatti. Per noi era difficile dopo il Benfica, ma dobbiamo continuare così. Ora pensiamo al Como”. Quando i tifosi fischiano è difficile, perchè abbiamo bisogno di tutti per vincere. Sono felice e dobbiamo continuare così”.

Sul ruolo

“Mi sento bene da terzino, se posso aiutare la squadra voglio farlo. Posso fare anche il portiere se il mister me lo chiede. Voglio continuare a giocare bene per la squadra. Cosa è mancato alla Juventus in questa prima parte di stagione? Per me ci manca poco. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, perché oggi siamo molto giovane. Il calcio è così oggi puoi non vincere ma domani si. Per me manca poco”. Intanto ecco il report della partita vinta contro l’Empoli<<<