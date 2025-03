Brambilla: “Sarà importante l’aspetto fisico e mentale”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della prossima sfida.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Come sempre con i ragazzi abbiamo analizzato l’ultima partita giocata. Purtroppo abbiamo commesso degli errori che non ci hanno permesso di tornare a casa con un risultato positivo. Sono stati errori che hanno complicato l’andamento del match stesso, ma c’è stata una grande reazione da parte dei ragazzi quando siamo rimasti in inferiorità numerica, ma purtroppo non siamo riusciti a mantenere il vantaggio acquisito a causa della reazione avuta dal Latina. È un peccato perché la prestazione c’è stata, ma probabilmente serviva un po’ di solidità in più per tornare a casa con almeno un punto. Nel complesso stiamo bene e la partita di Latina ha confermato questo aspetto: anche in dieci uomini siamo sempre stati in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. Nell’ultimo mese, però, conterà tanto anche l’aspetto mentale perché quando si giocano partite dove si è obbligati a ottenere un risultato positivo conta tanto l’aspetto mentale. Sono tranquillo, però, perché i ragazzi hanno dimostrato di stare bene anche sotto questo punto di vista, li vedo sereni. Siamo consapevoli di avere ottenuto risultati importanti in questi mesi e in queste ultime gare vedremo se riusciremo a compiere un ulteriore passo in avanti”.

Sul finale di stagione

"È normale che le partite vanno preparate bene. I concetti, però, i ragazzi li hanno acquisiti, sanno come affrontare questo campionato. L'aspetto fisico è importante, ma quello che sarà determinante, come ho già detto, sarà l'aspetto mentale con il quale si andranno ad approcciare queste ultime quattro gare di regular season. Chiaramente la classifica la stiamo guardando, ma sappiamo anche che non è quella definitiva perchè, al momento, non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Noi, sicuramente, affronteremo al meglio questi ultimi appuntamenti che ci attendono e soltanto alla fine tireremo le somme".