Brambilla: “Le sensazioni per la partita sono positive”

Massimo Brambilla , allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri . Ecco le sue parole: "Prima di arrivare alla sosta natalizia dovremo giocare ancora tre gare e per noi saranno fondamentali. L a prima, quella contro la Fermana, ovviamente sarà la più importante perchè aprirà questo trittico di partite che ci attende dal 16 al 23 dicembre.

Le sensazioni che abbiamo sono positive perchè in questa settimana di lavoro il gruppo si è allenato bene e, soprattutto, ha reagito con maturità al pareggio all'ultimo secondo contro il Pineto. Tornando alla prossima sfida, servirà la giusta determinazione per tornare a casa con punti. Determinazione che non ci è mai mancata nelle partite che abbiamo disputato fino a questo momento, ma spesso non siamo riusciti a unirla al risultato.

Questa settimana di lavoro ci è servita principalmente per trasmettere fiducia e serenità al gruppo perchè saranno fondamentali in vista di partite importanti da giocare come quelle che ci attendono. Poi, come ho già detto, se andiamo ad analizzare le prestazioni viste nelle precedenti sedici partite sicuramente ora potremmo avere qualche punto in più, ma la realtà ci dice altro. Noi, però, chiaramente dobbiamo sempre essere consapevoli del nostro valore, anche quando i risultati non arrivano".