Le probabili formazioni di Genoa-Juve: Allegri punta ancora su Vlahovic

La Juve si prepara a sfidare il Genoa, match in programma venerdì 15 dicembre alle 20:45. La squadra di Allegri è chiamata a vincere così da mettere ancora più pressione all'Inter, ma battere la formazione di Gilardino non sarà scontato. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.