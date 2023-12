Chiellini: “Voglio godermi la Juventus da tifoso. Vi dico quando tornerò”

Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro dopo il ritiro: per il momento l'ex calciatore si godrà la Juventus semplicemente come tifoso

Intervistato per La Stampa. Giorgio Chiellini è ritornato a parlare del suo futuro dopo il ritiro dal calcio giocato. La bandiera della Juventus avrebbe ribadito la sua volontà di prendersi un periodo di pausa e riflessione. Intanto, Chiellini sarebbe pronto a fare il suo rientro in Italia, pronto a tornare ad assistere ai bianconeri per la prima volta dal suo congedo. Ecco le sue parole: