Calciomercato, la Juventus del 2026 sarà fortissima: guardate che formazione!

Il calciomercato cambierà in maniera molto chiara la Juventus. E la sua formazione. Tutto, infatti, lascia pensare e intendere che Giuntoli voglia attuare una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Quella del 2026, secondo noi, sarà la stagione del salto di qualità definitivo. Atto a riportare la Juve al suo posto, leader in Italia e in Europa. In questo senso, oggi, abbiamo provato ad immaginare com’è che potrebbe diventare la formazione che Thiago Motta (che resterà al suo posto anche il prossimo anno) si troverà a disposizione. Per farlo, come sempre, abbiamo realizzato delle grafiche da scorrere in pochi secondi. E partendo dalla porta, iniziamo subito col primo nome per poi vederli via via tutti quanti fino all’attacco <<<