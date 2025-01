Brambilla: “Dobbiamo tirarci fuori dalle zone basse della classifica”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Devo fare i complementi ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, sapevamo di dover fare un certo tipo di gara per vincere – togliendo spazio agli attaccanti del Catania che hanno grandi qualità. Lo abbiamo fatto bene, poi siamo stati precisi e cinici quando abbiamo avuto le occasioni: su questo abbiamo costruito la vittoria. Abbiamo saputo soffrire, siamo stati fortunati nell’occasione della traversa, ma questo fa parte del gioco: i ragazzi hanno capito qual è lo spirito con cui si affronta questa categoria, questa è la base per fare risultati”.

Sulla classifica

“Non guardiamo poi troppo in là, al momento pensiamo a prenderci più punti possibile per tirarci fuori da una zona complicata di classifica. Sapevamo che qui a Catania sarebbe stato fondamentale lavorare bene in difesa: abbiamo alternato momenti in cui abbiamo preso in mano il gioco ad altri in cui ci siamo abbassati perché serviva in quella fase. Siamo stati bravi a colpire nel momento giusto e a sfruttare gli spazi che il Catania ci ha concesso”.