Brambilla: “I ragazzi ora hanno la testa libera. Buon livello”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Meritavamo il vantaggio già nel primo tempo, alzando la qualità del gioco, creando occasioni, facendo un possesso efficace, e siamo mancati solo nel gol. Ma il livello era decisamente buono: anche nella ripresa le occasioni principali le abbiamo avute noi, quindi la vittoria è meritata. Dobbiamo migliorare nel saper chiudere le partite, lavorare sempre su noi stessi, mettendo qualcosa a livello individuale e di gruppo, vivendo ogni allenamento al massimo. I ragazzi adesso hanno la testa libera, e si vede. La cosa più importante per fare risultati in questo campionato è l’atteggiamento, l’aggressività, la voglia di non mollare, che fa girare dalla tua parte le gare equilibrate. Il nostro obiettivo? Mantenere continuità di risultati”.

Le parole di Macca

“Abbiamo preso fiducia e stiamo cercando tutti insieme di uscire da questa situazione delicata, lavorando bene durante la settimana e mettendo in ogni partita qualcosa in più per fare risultato. Io mi sto trovando molto bene, mi adatto in ogni posizione in cui mi chiede il Mister di giocare, mezzala, trequartista… da centrocampo in su mi trovo bene ovunque e sto lavorando molto sulle due fasi: devo migliorare forse in zona gol per aiutare ancora di più”.