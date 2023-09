Brambilla: “Il gruppo è cambiato molto, ce la giocheremo con tutti”

Come ogni anno la squadra è cambiata molto. Abbiamo avuto ragazzi che si sono allenati con noi fino a poco tempo fa che poi avevano finito il percorso in Next Gen. Ci sono ragazzi che arrivano dalla Primavera e i nuovi acquisti. Abbiamo lavorato per inserire tutti quanti ed iniziare a lavorare da gruppo. Per fare bene in Serie C bisogna essere squadra e un gruppo forte. Il nuovo girone? Sicuramente dal punto di vista logistico è molto più difficoltoso. Quello non è un problema, è scomodo ma siamo giovani e non è un alibi. È un girone stimolante, con piazze calde e pubblico numeroso. Sarà difficile, come lo era anno scorso, abbiamo tutte le qualità per giocarcela con tutti.