Juve, il riassunto del giorno: parlano Brambilla e Causio

Anche il tecnico Brambilla ha detto la sua sulla Next Gen: "Per noi ogni test è importante perchè la squadra è composta da giocatori giovani e giocare tanti test nella pre-season permette loro di acquisire sempre più confidenza in campo. Queste amichevoli sono molto importanti per noi. Ogni anno metà della squadra cambia, di conseguenza è importante lavorare bene in questi mesi per costruire delle buone basi in vista dell'inizio ufficiale della stagione. La rosa si sta delineando, diversi ragazzi sono saliti dalla Primavera in Next Gen e qualche innesto è stato fatto anche da fuori. In uscita abbiamo ancora qualche giocatore in partenza, che ha terminato il suo percorso qui. Anche quest'anno la squadra è competitiva e non vediamo l'ora di giocare la prima gara ufficiale. Venendo al match di questo pomeriggio, penso sia stato un test positivo.