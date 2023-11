Brambilla: “Importante aver passato il turno, su Yildiz e Huijsen…”

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C. Ecco le sue parole: "Il campionato è una cosa la Coppa Italia un’altra. Siamo stati bravi. I ragazzi ci hanno creduto e siamo contenti. Quando passi il turno tutto ti da fiducia e autostima. Importante aver vinto e passato il turno. Si non avevo dubbi che avrebbero fatto la partita giusta, oggi è stato un premio che si sono presi loro.