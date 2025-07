Bovicelli: “Douglas Luiz si è scusato per il ritardo”

Marco Bovicelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle scuse di Douglas Luiz dopo il caso.

Marco Bovicelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Douglas Luiz. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Douglas Luiz è rientrato, novità di ieri, il giocatore si è confrontato con la squadra, con la dirigenza ha chiesto scusa per questo ritardo. Si è messo subito a lavorare, lavoro in parte con la squadra, lavoro di forza, lavoro anche a parte per recuperare la settimana di lavoro che hanno già fatto i suoi compagni in vista di quello che sarà poi il ritiro, la seconda parte di ritiro, non qui alla Continassa, ma in Germania”.

Sul ritiro

"Da sabato prossimo la squadra giocherà con la Reggiana e poi lascerà Torino e andrà nel quartiere generale di Adidas fino al 9 agosto e poi ci sarà l'amichevole contro il Borussia Dortmund".