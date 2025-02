Bosco: “Thiago Motta ha accusato la squadra”

Andrea Bosco, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle dichiarazioni di Thiago Motta.

Andrea Bosco, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Credo, però, che dall’altra parte si stiano ponendo delle domande su chi hanno preso e se costui è in grado di portare avanti il progetto. I casi sono due: o gli importa solo di valorizzare i giovani senza guardare ai risultati, o hanno sbagliato clamorosamente il destinatario delle loro attenzioni. Motta aveva allenato solo Spezia e Bologna, non è che avesse un feedback importante e per me la scommessa è stata sbagliata. Questo allenatore non è all’altezza del ruolo e del posto in cui è, poi ci sta mettendo anche tanto per capirlo. Qualcuno in società deve averlo anche richiamato”.

Su Motta

"Fosse stato realmente sincero, e io non credo a ciò, dovevano essere tratte delle conseguenze. Lui si è preso una parte di responsabilità, però le accuse principali sono verso la sua squadra. E se il tuo gruppo non è in grado di recepire quello che dici, prendevi una posizione e ti dimettevi. Il percorso è stato fallimentare in tutto e per tutto: buttato fuori in Supercoppa dal Milan che sta vivendo delle sofferenze inaudite, in Champions è stato eliminato malamente da una squadra di terza fascia e in Coppa Italia è stato fatto nero da una squadra imbottita di bambini".