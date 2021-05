Alessio: “Pirlo non è stato fortunato e va giudicato a fine stagione”

L'ex collaboratore tecnico della Juventus di Conte ha parlato

TORINO - Angelo Alessio, ex collaboratore tecnico della Juventus di Conte, ha parlato ai microfoni di Fanpage.it circa la stagione dei bianconeri. Queste le sue parole: "Se mi aspettavo Pirlo allenatore? Si, non mi aspettavo potesse farlo così velocemente, ma lui ha sempre manifestato questa volontà e anche da giocatore ha dimostrato di avere una visione di gioco fuori dal comune. Andrea sta facendo suo percorso, solo che lo sta facendo alla Juve, il che non è affatto semplice, perché in certe società l’insuccesso non è contemplato e il secondo posto è una sconfitta. Le difficoltà? Nelle grandi squadre ci sono sempre momenti di difficoltà, l’importante è superarle velocemente. Quello che lui sta facendo, è un percorso di apprendimento e di esperienza inevitabile e probabilmente era da mettere in preventivo. Non è stato neanche tanto fortunato, perché questo è stato un anno complicato per tutti, ma forse per la Juve di più, considerati gli infortuni e i casi Covid. E poi c’è anche l’avversario, perché tu puoi anche avere idee interessanti, ma gli altri ti studiano e cercano il modo di neutralizzarle. E poi ci sono i giocatori, che non sempre si adattano a quello che tu hai in mente".