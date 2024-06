Borghi: “Szczesny è stato determinante per la Juventus”

Borghi ha parlato del portiere della Juventus, Szczesny: il portiere lascerà con ogni probabilità i bianconeri nei prossimi giorni di mercato

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi, giornalista e voce di DAZN, ha parlato di Wojciech Szczesny, portiere in uscita dalla Juventus. Per lui, l’assenza dell’estremo difensore verrà percepita dai bianconeri: il calciatore sarebbe stato determinante in questi anni alla Juve.

Borghi su Szczensy

“Sentiremo la mancanza di Szczesny. Di Gregorio è un portiere che ha ampiamente dimostrato di meritare questo salto in alto. La Juventus oltretutto ha il miglior secondo del calcio italiano, perché Perin è un titolare, ma Szczesny è sempre stato anche un filo sottovalutato. È un portiere fortissimo, per la Juventus è stato determinante sempre e il saldo punti portati-punti persi è enormemente positivo”.