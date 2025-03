Borasio: “Pogba il mio idolo. Vi racconto il mio viaggio”

Benit Borasio, calciatore della Juventus U17, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Paul Pogba.

Benit Borasio, calciatore della Juve U17, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Sono arrivato in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo a 4 anni, grazie a una famiglia adottiva torinese, la mia famiglia. E sono cresciuto in una scuola salesiana, giocando nell’Auxilium Monterosa. A 9 anni, grazie a Benedetti, sono passato al Toro. Poi, nel 2020, è arrivata la chiamata della Juve con cui ho firmato il mio primo contratto da professionista, la scorsa estate, fino al 2027″.

Su Pogba

"La mia prima maglia della Juve è stata la sua. E il paragone mi ha sempre fatto piacere. Dicono che un po' gli somigli anche nella corsa. Sul mister Cioffi? Mi trovo bene in entrambe le posizioni. E stato mister Favo a provarmi in difesa. Quella del centrale potrebbe diventare la mia strada. Cioffi? Mi spiega spesso come utilizzare meglio il corpo e la postura palla al piede. Ringrazio lui e Grabbi per i tanti consigli, dentro e fuori dal campo".