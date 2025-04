Bonucci: “Voglio fare l’allenatore. Riferimenti Mancini e Conte”

Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di allenatore.

Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a VivoAzzurro: “L’Europeo? Vincere con la maglia della Nazionale è il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio. Personalmente è stata la ciliegina sulla torta della mia carriera. Vialli? Quando parlava percepivi un’energia diversa, e ogni discorso che faceva ti lasciava sempre un grande insegnamento. Futuro da allenatore? L’idea c’è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso UEFA A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all’Under 20 e le Prime Squadre in Serie C. Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l’obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale”.

Sul modello di allenatore

"Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, ma se dovessi sceglierne due come punti di riferimento per un possibile futuro in panchina sarebbero Antonio e Roberto. Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto".