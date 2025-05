Bonucci: “Juve, il mio sogno sarebbe quello di tornare”

Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del futuro da allenatore.

Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juve e ora membro dello staff dell’U20 italiana, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport: “L’idea è quella di iniziare ad allenare il prima possibile, sto studiando. L’idea è quella di allenare un grande club, ma si passa da step per step. Le responsabilità saranno ovviamente diverse rispetto a quando ero giocatore”.

Sulla Juve

"Ritorno alla Juventus? L'obiettivo è quello di procedere step by step, un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione. Oggi mi godo il percorso intrapreso con la Nazionale Under 20 e poi vediamo il futuro cosa mi riserva".