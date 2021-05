Bonucci: “Allegri? Non vedo l’ora. Vedere gli altri vincere non è bello”

Le parole del difensore bianconero

Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport in occasione della sfida vinta dall'Italia contro San Marino per 7-0. Gli Azzurri si stanno avvicinando all'Europeo, e il difensore bianconero si è proiettato proprio alla competizione continentale commentando anche la sua centesima presenza in Nazionale: "Era importante arrivare a quota 100, ora ci prepariamo per giocare un grande Europeo. Ci sono squadre un gradino sopra, ma c'è tanta voglia di stupire. Questa settimana è stata importante, veniamo da un anno e mezzo senza soste e il mix trovato dal mister e presidente della Federazione ha dato i giusti effetti. Abbiamo ritrovato entusiasmo e voglia di stare insieme".

Inevitabile l'argomento Juventus, con i saluti a Pirlo e il bentornato ad Allegri: “Mi ha detto di chiamarlo Andrea e non più mister. Ci ho parlato, per essere stato alla prima esperienza con tante difficoltà ha raggiunto grandi traguardi. Rispetto agli altri anni è mancato lo scudetto, ma era difficile. Sia per condizioni esterne che per il poco tempo che ha avuto. Ora pensiamo a quello che verrà, Allegri ci darà una grossa mano nella gestione del gruppo con la sua esperienza. Non vedo l'ora di ricominciare. Vedere gli altri che vincevano lo scudetto non è stato bello, partiremo ancora più carichi”.