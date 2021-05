Juve scatenata sui social: “Noi #AllegriIN, voi…”

Il tweet del club bianconero

Giornata movimentata in casa Juventus. Nella prima mattinata di oggi, il club bianconero ha annunciato l'esonero di Andrea Pirlodopo una sola stagione in panchina, per poi confermare il ritorno di Massimiliano Allegri dopo due anni dal divorzio avvenuto nel maggio del 2019. Una notizia che ha scosso tutto il popolo bianconero, scatenatosi sui social. Anche i social media juventini non sono stati però da meno. Dopo i "tweet indizio" pubblicati nelle scorse ore, alla notizia dell'annuncio, sul profilo Twitter ufficiale della "Vecchia Signora" è apparsa una gif di Allegri di un vecchio Juve-Napoli, con il tecnico prima dubbioso e subito dopo con un sorriso a 32 denti: "Noi: #AllegriIN, voi:":