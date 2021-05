La Juventus sta per entrare in azione, ormai ci siamo. Il calciomercato bianconero sta per entrare davvero nel vivo, anche perché c'è da programmare quasi da capo a piedi una nuova stagione e di lavoro da fare ce n'è tanto. Allegri avrà un ruolo fondamentale nelle strategie della Juve, che si sta già muovendo su tantissimi fronti contemporaneamente. Tanto che in giornata è arrivata una raffica di notizie veramente molto pesanti <<<