Bonini: “Motta? Ultima possibilità con il Genoa”

Massimo Bonini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Thiago Motta.

Massimo Bonini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Se Motta perde con il Genoa è un grosso problema perché non c’è più il feeling tra giocatori e allenatore, significa che il mister non è riuscito a farsi seguire. Di solito la Juve non ha mai mandato via un allenatore, ma se l’obiettivo è il quarto posto e ci sono diverse squadre che lottano… Bisogna vivere dentro lo spogliatoio per capire se Motta non riesce a farsi seguire dai calciatori, ma guardando i risultati e il campo sembra sicuro. Dover trovare un allenatore con un profilo da Juventus, accettare dei compromessi, sono diversi dettagli, la società sta cercando un altra figura se Motta dovesse cadere anche contro il Genoa”.

Sul prossimo allenatore

“Tra Mancini e Tudor? Mancini e basta, è il profilo giusto perché ha fatto tanta esperienza. Motta bocciato? Assolutamente sì perché ha preso decisioni troppo affrettate, così come mandare via un capitano come Danilo, è stata gestita male la cosa, oramai a McKennie manca solo che faccia il portiere, i giocatori hanno certe caratteristiche e bisogna sfruttarle, c’è molta confusione tattica”. Intanto ecco le parole di Simone Pepe<<<