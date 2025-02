Bonini: “La Juventus deve trovare un undici titolare un’identità”

Massimo Bonini ha parlato della Juve osservata nell'ultimo periodo: per l'ex bianconero, la squadra dovrebbe trovare un assetto definitivo

Intervistato per Radio Bianconera, Massimo Bonini è ritornato sul successo della Juventus in Serie A contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Un peso molto importante aver vinto il Derby d’Italia. Primo tempo inguardabile dei bianconeri, molto meglio nella ripresa, in cui sono state create occasioni e realizzata la rete. In generale la squadra di Motta deve trovare una sua vera identità e soprattutto un undici titolare più o meno fisso. Non è il massimo per i giocatori cambiare in continuazione. L’altro elemento importante è il modo di correre, fondamentale nel calcio. La Juve non lo fa bene e così non prendi un pallone, come accaduto nella prima frazione di gioco della gara contro l’Inter, a differenza della ripresa”.

Bonini: “Inter? Inzaghi ha le sue colpe”

Sponda Inter, l'ex bianconero ha aggiunto: "Sono convinto però che Simone Inzaghi abbia le sue colpe, per esempio non avrei mai fatto uscire Bastoni e Dimarco. Comunque sia, va bene così perché i bianconeri hanno vinto, costruendo peraltro diverse occasioni da gol, soprattutto incisive le fasce. La squadra non si è limitata ad un possesso palla che alla fine non porta a nulla, come successo spesso in questa stagione".