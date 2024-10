Bonini: "La Juventus al momento ha un unico problema..."

Massimo Bonini ha parlato del momento in stagione della Juventus: per l'ex calciatore ci sarebbe solamente un unico grande interrogativo

Intervistato per TJ, Massimo Bonini ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “E’ fantastico quanto Motta sia riuscito a fare in così poco tempo con molti giocatori nuovi, la squadra è diversa da quella dell’anno scorso ed è sulla strada buona per crescere ancora di più. La fase difensiva è ottima, prendono pochi tiri e concedono davvero pochissimo. In Italia vince il campionato chi subisce meno gol. Fagioli e Mckennie? Fagioli lo abbiamo un po’ aspettato, ma ha sempre avuto delle prospettive importanti. Non tutti riescono ad avere la qualità per metterti davanti alla porta, ha colpi importanti e va salvaguardato. McKennie è sempre messo in discussione, ma è un giocatore generoso e tutti gli allenatori lo vorrebbero per la sua velocità e la sua grinta. C’è però un problema”.

Bonini: “L’infortunio di Bremer è un duro colpo”

L’ex calciatore ha proseguito: “L’infortunio di Bremer, quello è stato un duro colpo. E’ un difensore totale, fa reparto da solo e si sentirà a lungo la sua mancanza. Gatti e Kalulu stanno facendo bene, ma il brasiliano è tanta roba. L’augurio è che possa tornare in campo più forte di prima. Sostituto? Skriniar è un difensore importante, bravo, e che conosce molto bene il nostro campionato. Io penso che la dirigenza interverrà per migliorare la rosa nella finestra invernale, anche in attacco potrebbe arrivare qualcuno”.