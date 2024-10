Juve, Bergomi sicuro: "I difensori dell'Inter non saranno mai come Bremer" - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club l'ex Inter Beppe Bergomi ha analizzato la difesa della squadra di Inzaghi

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club l’ex Inter Beppe Bergomi ha analizzato la difesa della squadra di Inzaghi: “Anche sul 3 ad 1, con un uomo in più, percepivi questo. I difensori son bravi, ma hanno determinate caratteristiche. Non saranno mai come Bremer che può difendere a 70 metri. Quelli dell’Inter non posso fare quello, se sbagliano qualcosa, poi chi aiuta… Mkhitaryan, Calhanoglu lo fa tantissimo, ma quando gioca Frattesi è più una punta che un centrocampista, non è Barella”.

Juve, stagione finita per Bremer: grave perdita per Thiago Motta

In effetti Bergomi ha ragione: Bremer è un difensore con caratteristiche uniche, in grado di difendere tanto dentro l’area quanto a campo aperto. Il grave infortunio che lo terrà ai box per i prossimi 7-8 mesi è quindi una grave perdita per la Vecchia Signora, che dovrà trovare un modo di sostituirlo. Gatti e Kalulu hanno dimostrato di essere ottimi difensori, ma ovviamente non al livello del brasiliano. Oltre a loro Motta potrà contare su Danilo e Cabal che però in questo inizio di stagione non hanno trovato moltissimo spazio. Occhio quindi al mercato, con Giuntoli che sta già seguendo diversi nomi. La solidità difensiva resta in ogni caso il punto di forza della Juve: i bianconeri ripartiranno da questo, anche senza Bremer.