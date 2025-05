Bonini: “La Juventus ora si è complicata la vita”

Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della lotta Champions.

Massimo Bonini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Con i risultati delle ultime gare, la Juve si è complicata la vita. A Bologna è partita bene, poi però la squadra ha rallentato e non ha proseguito sulla stessa lunghezza d’onda vincente. Non ho capito alcune scelte rispetto ai cambi di Tudor. Ora bisogna espugnare il campo della Lazio, squadra forte e con diversi giocatori in grado di saltare l’uomo. Restiamo ottimisti sulla possibilità di agguantare la qualificazione in Champions League, pur consapevoli delle difficoltà”.

Sul problema della Juventus

"Per capire alcune dinamiche di spogliatoio bisognerebbe esserci dentro. Alcune cose sono strane. Per esempio giocatori forti come Conceicao e Kolo Muani non capisco perché da titolari sono passati in panchina. C'è bisogno di una stabilità di formazione e in generale chi è forte deve sempre essere nell'undici di partenza".