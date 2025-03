Bonansea: “Juve la mia squadra del cuore. Il mio idolo era Inzaghi”

Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche di Inzaghi.

Barbara Bonansea, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “La Juventus è sempre stata la mia squadra del cuore. Da quando è nata la Juventus Women è diventata un obiettivo. Ho festeggiato le 200 presenze, io che non amo pensare ai traguardi, questa volta, mentre mi avvicinavo pensavo all’emozione indescrivibile che vivrò ancora quando ci penserò. Essere stata una delle prime a essere qui è un orgoglio unico. Discorso identico per la Nazionale, dalle giovanili alla maggiore. Dovessi tornare indietro nel tempo, direi a me stessa: ‘divertiti’. Così è stato e ancora oggi mi sto divertendo tantissimo. Fino a 12-13 anni ho ignorato l’esistenza del calcio femminile, poi ho seguito il cuore. Il mio idolo era Pippo Inzaghi quando giocava alla Juve, poi Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Devo ringraziare i miei genitori perchè non mi hanno mai fatto pressioni, mi hanno accompagnato e consigliato anche quando a 21 ho deciso di andare lontano da casa”.

Su Girelli

“Cristiana è top nel colpo di testa, è inarrivabile. Fuori dal campo ammiro la sua simpatia. Sdrammatizza anche momenti di imbarazzo e tesi con la sua splendida risata. Altro pregio, è bravissima a cucinare, ma se devo pensare al suo futuro post calciatrice, la vedrei benissimo come commentatrice in TV”. Intanto ecco le parole di Vignola<<<