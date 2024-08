Bonanni: “La Juventus deve puntare allo Scudetto”

Bonanni ha parlato della campagna acquisti della Juventus: per l'ex calciatore ora i bianconeri devono necessariamente puntare allo scudetto

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato delle ambizioni della Juventus per questa stagione. Per l’ex calciatore, una campagna acquisti così sontuosa non giustificherebbe alcun obiettivo al di sotto dello Scudetto.

Le parole di Bonanni

“Adesso tecnico e società possono fare qualsiasi tipo di proclama, anche andare in conferenza stampa a dire che l’obiettivo sia la qualificazione alla prossima Champions. Dubito però che qualcuno gli crederebbe. La campagna di rafforzamento è stata di livello altissimo, avrei detto lo stesso anche se in panchina ci fosse ancora Allegri. Sono arrivati tanti giocatori di grande qualità, questa Juventus non può nascondersi e deve puntare allo scudetto”.