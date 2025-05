Bologna-Juventus 1-1: termina il match

La Juventus, nel posticipo della trentacinquesima giornata, sfida il Bologna. Segui il LIVE testuale qui su Juvenews.

La Juventus affronta il Bologna ina una partita decisiva per lotta Champions. Segui il LIVE testuale della partita qui su Juvenews.

Le due squadra iniziano il riscaldamento

1′ – Inizia la gara.

9′ – Subito vantaggio della Juventus con Thuram: il francese da Cambiaso e tira da fuori, sbaglia Skorupski ed è 0-1.

18′ – Le squadre sono molto lunghe ed i ritmi alti, ma le occasioni latitano.

27′ – Orsolini cerca il gol da calcio d’angolo, ma Di Gregorio è attento e non si fa sorprendere.

45+2′ – Termina il primo tempo.

Secondo tempo

46′ – Inizia la ripresa.

48′ – Ammonizione per Locatelli: fallo su Dallinga.

55′ – Sponda di Dallinga per Freuler, che batte Di Gregorio. Decisiva la deviazione di Renato Veiga.

67′ – Cambio per il Bologna: esce l’infortunato Miranda, entra Lykogiannis.

70′ – Primo cambio forzato anche per la Juventus: esce Andrea Cambiaso, infortunato, ed entra Alberto Costa.

77′ – Nico Gonzalez viene ammonito. E proprio l’argentino esce insieme a Locatelli: entrano in campo Conceicao e Douglas Luiz.

80′ – Fuori anche Dallinga per il Bologna: torna in campo Castro. Fuori anche Ferguson per Pobega.

88′ – Ultime sostituzioni per le due squadre: fuori Weah e Kolo Muani per la Juve, dentro Adzic e Mbangula; mentre per il Bologna escono Orsolini e De Silvestri, con al loro posto Calabria e Dominguez.

90+2′ – Gialli per Alberto Costa e Castro.

90+6′ – Termina il match.