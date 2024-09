Bocci: “Il Napoli sfida la Juventus guardandola dall’alto”

Bocci ha parlato del prossimo confronto in Serie A tra Juventus e Napoli: il giornalista ha rimarcato il sorpasso degli azzurri in classifica

Sulle colonne de Il Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha parlato della vittoria del Napoli in Serie A contro il Cagliari. Con un perentorio 4-0, la squadra partenopea, aspettando i risultati di Udinese ed Hellas Verona, è passata al comando solitario della classifica. Nel prossimo match, gli uomini di Antonio Conte sfideranno la Juventus dopo averli scavalcati per la prima volta. Ecco le sue parole: “Ora, magari, è più chiaro perché Antonio Conte ha puntato i piedi per avere Lukaku. Nel momento di maggior sofferenza, dentro una partita in cui il Napoli pur in vantaggio aveva la testa sott’acqua, Romelu ha sistemato le cose”.

Bocci: “Lo Scudetto è il marchio di casa Conte”

Il giornalista ha proseguito: “L’assist magistrale per il raddoppio di Kvara ha cancellato la sofferenza, la rete del 3-0 ha reso limpida una vittoria che per lunghi minuti è stata in discussione per la reazione veemente del Cagliari. Ma alla fine contano i risultati e il Napoli ha centrato il terzo successo di fila, come non succedeva dai tempi d’oro di Spalletti e, in attesa dell’Udinese, è balzato in testa alla classifica. Conte sorride sornione, lo scudetto è il marchio della casa. Ne ha vinti tre alla Juve e uno all’Inter. […] Intanto l’allenatore della neo capolista è il più felice della compagnia perché sfiderà la Juve guardandola dall’alto e perché in Sardegna il Napoli ha giocato da squadra”.